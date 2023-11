Oto Anna Mucha odwiedziła Francję i pochwaliła się, że nie miała gdzie się najeść! Zobaczcie ZDJĘCIA Anny Muchy 20.11.2023

Anna Mucha na Instagramie

Trudno powiedzieć, czy była to wymarzona podróż Anny Muchy. Co prawda ze zdjęć wynika, że Ania jest uśmiechnięta i zadowolona, ale już gdy przyjrzymy się opisom, wcale tak kolorowe nie jest - a właściwie nie było.

Zobacz ZDJĘCIA - Mucha we Francji

Mucha wybrała się do Francji. Chciała nie tylko odpocząć, ale również posmakować specjałów francuskiej kuchni. Niestety okazało się, że wcale nie było to takie proste i Ania musiała stołować się w... markecie.