Oto Agnieszka Dygant na uroczych zdjęciach. Aktorka twierdzi, że zabiegi upiększające i tak nie zatrzymają czasu 3.11.2023

Agnieszka Dygant jasno powiedziała w ostatnim z wywiadów, że nie zamierza oszukiwać rzeczywistości, że nie chce wyglądać młodziej niż to, ile ma lat.

Aktorka tłumaczy, że długość życia się wydłużyła i dziś "pięćdziesiątka" to tak jak kiedyś "trzydziestka".

Mniej niż samo starzenie się, którego przecież doświadczam, irytuje mnie to, że muszę udowadniać, że ono nie istnieje. Nie mogę o nim swobodnie mówić, bo to jest tabu. Tak jak menopauza – to nie jest trendy mieć menopauzę, więc udajemy, że jej nie mamy. Gdy się źle czuję, to się po prostu źle czuję. Może to nie jest związane z upływem czasu. A może właśnie jest. Bo w końcu mam 50 lat i mam prawo mieć mniej siły niż kiedyś. Bo pewne rzeczy się zmieniają. 30-latce nikt nie każe udowadniać, że ma 20 lat, więc czemu ja mam udawać młodszą?