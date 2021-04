Oszuści podszywają się pod Urząd Celny. Uważajmy na SMS-y z tajemniczymi linkami

Internetowi oszuści zrobią wszystko, żeby dostać się do naszych oszczędności i przejąć kontrolę nad naszymi telefonami czy laptopami. W ostatnim czasie do przypadkowych osób wysyłane są SMS-y z linkami i prośbą, żeby dopłacić niewielką kwotę do zamówionej przesyłki. Pojawiają się również wiadomości z informacją, że przesyłka została przejęta i zatrzymana przez służby albo nadawcą jest urząd skarbowy czy celny. Tego typu informacje rozsyłane są przez przestępców, którzy podszywają się pod firmy kurierskie albo różnego rodzaju portale ogłoszeniowe.

Pod żadnym pozorem nie należy wchodzić w otrzymane tą drogą linki. Kliknięcie w podany link może doprowadzić do zainstalowania na telefonie lub komputerze szkodliwego oprogramowania. Wtedy oszuści, którzy wysyłają tego typu wiadomości, pozyskują dane do logowania między innymi do kont bankowych, portali społecznościowych i wszystkiego innego, co mamy w telefonie, tym samym przejmując do niego dostęp. Należy z ograniczonym zaufaniem podchodzić do wiadomości wysyłanych drogą mailową lub SMS-ową.