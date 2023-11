Ostatnie tygodnie hotelu "Światowit". Budynek nie ma już większości okien i wygląda jak zombie. Zobacz zdjęcia

Zanim powstał hotel Centrum, tu zbierał się półświatek

Hotel Światowit powstał w czasach gierkowskiej prosperity a oddano go do użytku w 1974 roku. Wtedy był to szykowny gmach, w którym zatrzymywali się głównie goście z grubszymi portfelami, królowali cinkciarze, panienki nienajcięższych obyczajów i dygnitarze. Dopiero dwa lata później powstał hotel Centrum, który był jeszcze bardziej luksusowy i droższy. Wyburzono go w 2014 roku, a teraz -po 10 latach przyszła także kolej na Światowita.