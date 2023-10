Ostatnia nadzieja piłkarzy ŁKS. Wykorzystać problemy Radomiaka

Piłkarze ŁKS po trzech sezonach powrócili do krajowej elity.

Wszyscy, którym nie są obojętne losy klubu z al. Unii, byli przekonani, że kolejna przygoda z ekstraklasą będzie znacznie większą radością, niż poprzednia rywalizacja tej drużyny w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Okazuje się, że przynajmniej do tej pory, były to płonne nadzieje. Piłkarze ŁKS są czerwoną latarnią ligi i ich gra sprawia poważny ból wiernym kibicom. Sympatycy klubu nie mogą się oprzeć wrażeniu, że właściciel piłkarskiego interesu Tomasz Salski i jego dyrektor sportowy Janusz Dziedzic, nie potrafią się uczyć na błędach i kolejny raz klub prowadzi „radosną” politykę transferową, której efektem jest ostatnie miejsce w tabeli. Może zatem warto, aby sternicy ŁKS popytali co nieco ludzi, którzy mają spore doświadczenie (w Łodzi takich nie brakuje) i być może wówczas dowiedzą się, jak tworzyć drużynę z szansami choćby na średnie ligowe sukcesy.