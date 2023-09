Ostatni dzień Kongresu Nowej Mobilności w Łodzi. Pozytywne oceny i dobre perspektywy.

Wodór, głupcze!

Wydarzeniu towarzyszyły wystawy nowoczesnych, elektrycznych napędów, stacji ładowania, osprzętu do samochodów poruszanych silnikami na prąd oraz samych aut. Nowym tematem, jednak bardzo mocno akcentowanym na tegorocznym kongresie, był wodór. Wodór jest obecnie postrzegany jako paliwo przyszłości, choć niezbyt odległej. Wodór jako paliwo sprawdza się najlepiej w samochodach ciężarowych. Już niedługo całe floty transportowe będą zasilane wodorem - przekonują eksperci i praktycy. Obecnie barierą jest dość wysoki koszt produkcji wodoru oraz skromna sieć stacji tankowania tego paliwa. To jednak ma się zmienić w najbliższych latach.

Nad uzyskaniem źródła taniego wodoru pracują laboratoria na całym świecie i ten, komu uda się opracować taką technologię będzie bogaty. Z kolei nasz rodzimy ORLEN przygotowuje się do stworzenia sieci kilkuset stacji tankowania wodoru wzdłuż najważniejszych dróg w Polsce. Ten ambitny cel ma zamiar osiągnąć do 2030 roku. Oto co mówią na ten temat eksperci...