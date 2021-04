Ostatni bilans Widzewa. Cztery spotkania, tylko dwa punkty

Niby należałoby się cieszyć, że widzewiacy nie przegrali tego spotkania, wszak walczyli z wiceliderem, ale na pewno wszystkim tym, którym zależy na lepszej przyszłości klubu z al. Piłsudskiego, nie było do śmiechu.

Wręcz przeciwnie, jak to zwykło się już mawiać w polskim futbolu, oglądanie popisów łódzkich piłkarzy przyprawiało o ból zębów. Mecz Widzew - Górnik Łęczna nie dostarczył prawie żadnych emocji sportowych i kibice po raz kolejny mogli się cieszyć z faktu, że stadiony są zamknięte, bowiem ten zakaz oszczędził im oglądania irytującej i słabiutkiej piłkarskiej konfrontacji. Wystarczy powiedzieć, że pierwszy celny strzał łodzian w meczu, to niezbyt silne uderzenie z dystansu w wykonaniu Patryka Muchy, a była... 67 minuta gry.

To było czwarte spotkanie z rzędu, którego piłkarze RTS nie wygrali. Ba, widzewiacy w czterech tych konfrontacjach wywalczyli ledwie dwa punkty po bezbramkowych remisach w roli gospodarzy. I nie ma się co dziwić irytacji kibiców, bo szansa na dogonienie drużyn znajdujących się strefie barażowej z prawem rywalizacji o awans do ekstraklasy, coraz bardziej się oddala.