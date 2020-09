Orzeł - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 52:38. Łódzcy żużlowcy triumfowali z bonusem!

Długo to spotkanie było niezwykle zacięte. Mimo, iż to podopieczni trenera Adama Skórnickiego byli faworytem, podrażnienie gdańszczanie robili, co mogli, żeby pokrzyżować im szyki.

Goście wygrali dwa wyścigi, a jeszcze po ósmym biegu był remis (24:24). Od tego momentu dominacja Orła była już wyraźna. Chwałą naszym zawodnikom, że w końcówce byli w stanie zachować na tyle dużo zimnej krwi, że bonus stał się realny.

Swoje kolejne starcie o punkty drużyna z naszego miasta rozegra w najbliższą sobotę (czyli 12 września), O 16.30 rozpocznie w Ostrowie Wielkopolskim mecz z tamtejszą Arged Malesa TŻ Ostrovią.

Orzeł Łódź - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 52:38

Orzeł: Norbert Kościuch - 11, Marcin Nowak - 9, Daniel Jeleniewski - 5, Aleksandr Łoktajew - 13, Rohan Tungate - 8, Aleksander Grygolec - 5, Piotr Pióro - 1.

Zdunek Wybrzeże: Krystian Pieszczek - 4, Rasmus Jensen - 6, Jacob Thorssell - 11, Robert Chmiel - 2, Peter Kildemand - 10, Karol Żupiński - 1, Piotr Gryszpiński - 4, Alan Szczotka.

Bieg po biegu: 3:3, 2:4, 3:3, 5:1, 2:4, 3:3, 3:3, 3:3, 4:2, 5:1, 3:3, 4:2, 4:2, 3:3, 5:1.