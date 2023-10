Orientarium w Łodzi. W łódzkim zoo obchodzono Światowy Dzień Lemura. Z tej okazji lemury dostały smakołyki i zabawki

Dlaczego obchodzimy Światowy Dzień Lemura?

- Obchodzimy ten dzień, by uświadomić, że lemury są najbardziej zagrożoną wyginięciem grupą ssaków. Spadek ich liczebności jest drastyczny, w przypadku lemurów katta wynosi 98 procent. Główną przyczyną stało się niszczenie ich środowiska naturalnego, wycinanie drzew i zakładanie plantacji oraz kłusownictwo. Mówi się, że za kilka lat tych zwierząt już nie będzie - mówi Uljana Kałążny kierownik jednej z sekcji hodowlanych w łódzkim zoo. W ogrodach zoologicznych na całym świecie żyją 4 tysiące lemurów katta, to prawie dwa razy więcej niż w naturze. Na Madagaskarze występuje 100 gatunków tych małpiatek, różniących się wielkością, kolorem sierści. Najmniejszy lemur waży 30 gramów, a największy nawet około 10 kilogramów. Lemury żyją w grupach do 30 osobników.

Lemury z łódzkiego zoo. Tonga i jej kompania

A w łódzkim ogrodzie rezyduje 15 lemurów katta, 13 z nich zajmuje duży wybieg i w pomieszczenia zamknięte przy wejściu do zoo. Osobno mieszkają samica z młodym. Grupie, którą tworzą trzy samice i dziesięć samców, przewodzi samica Tonga. Nie ma już wśród nich najsłynniejszego łódzkiego lemura, czyli Juliana zwanego królem. Wyemigrował ze swoim kolegą Gambitem do zoo na Węgrzech.

- Tonga wspierana przez pozostałe dwie samice doskonale sprawdza się w roli przywódczyni, trzyma porządek, dzięki niej jest mniej konfliktów między samcami - opowiada Aleksandra Wilczyńska, opiekunka. - Są to wyjątkowe zwierzęta nie tylko ze względu na wygląd, ale i charaktery. Niektóre osobniki są śmiałe, siedzą przy opiekunie, wchodzą mu na kolana i ramiona, podjadają najlepsze smakołyki. Inne pozostają z boku i podchodzą do opiekuna na końcu, gdy inne się już najedzą. Taki porządek jest ważny, dzięki temu grupa jest stabilna i każdy osobnik czuje się w niej dobrze. Charaktery widać też podczas treningów medycznych. Jedne osobniki śmiało wchodzą na wagę czy do transportera, inne potrzebują więcej czasu - dodaje.

W łódzkim zoo mieszka też inny gatunek lemura - wari rudy, w naturze także krytycznie zagrożony wyginięciem. A łódzka rodzina liczy sześć osobników. Jeden z wychowanków łódzkiego ogrodu - samiec o imieniu Eco - zamieszkał na Madagaskarze kilka lat temu, by ratować swój gatunek.