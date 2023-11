Orientarium w Łodzi. W łódzkim ogrodzie zoologicznym na jednym wybiegu mieszkają zwierzęta różnych gatunków

Wprowadzanie różnych gatunków zwierząt na wspólnej przestrzeni jest realizowane w łódzkim zoo od dłuższego czasu.

- Zależy nam na tym, by jak najbardziej odwzorować naturalne środowisko. Stąd łączenie gatunków z tych samych stref geograficznych - mówi Tomasz Jóźwik, członek zarządu łódzkiego zoo.

Wspólne zamieszkiwanie kilku gatunków zwierząt na jednym wybiegu ma również na celu urozmaicenie im życia, wprowadzanie między nie interakcji, a to zapobiega nudzie i rutynie, co z kolei ma wpływ na poprawę dobrostanu mieszkańców ogrodu.

