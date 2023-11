Orientarium w Łodzi. Roczna karta wstępu do zoo do zdobycia. Trzeba wyciągnąć ją z gniazda karaczanów

Roczna karta wstępu do zoo za odwagę

- W wiwarium możemy przełamywać nasze lęki, pozbyć się stereotypów. Mieszka tu gromada zwierząt u wielu osób wzbudzających strach, takie jak węże, jaszczurki, pająki i właśnie owady - mówi Michał Gołędowski, kierownik działu edukacji w Orientarium.

- W każdą listopadową środę ten kto zjawi się w wiwarium i odważy się włożyć rękę do gniazda karaczanów, może wyciągnąć z niego roczną kartę wstępu. Do odważnych świat należy i takim osobom kartę roczną przyznamy - dodaje.

Ze zdobytą w ten sposób kartą należy iść do Biura Obsługi Klienta i wyrobić imienną wejściówkę, która upoważnia do odwiedzin w ogrodzie przez cały rok.

