Orientarium napędza w Łodzi ruch turystyczny, czyli nowa atrakcja spodobała się nie tylko łodzianom

Tylko Orientarium od otwarcia w długi majowy weekend (2022 rok) odwiedziło 320 tysięcy osób. W tygodniu zwiedzających jest około 3-4 tysiące każdego dnia, a w soboty i niedziele dzienny to po ok. 8 tysięcy osób. Punkt informacji turystycznej przy ul. Piotrkowskiej 28 tylko w maju i czerwcu odwiedziło prawie 18 tysięcy gości Gdy w analogicznym okresie 2021 r. - o połowę mniej.

Zwiększona liczba przyjazdów turystów do miasta ma swoje odzwierciedlenie między innymi w statystykach Łódzkiej Informacji Turystycznej. Maj był rekordowym miesiącem pod względem liczby odwiedzających punkt info przy Piotrkowskiej w całej historii działalności ŁOT (8202 osoby z Polski oraz 597 z zagranicy). Dla porównania - w zeszłym roku, w tym samym miesiącu informację odwiedziło 2 razy mniej turystów (4100 turystów). W okresie od otwarcia Orientarium do końca czerwca przy Piotrkowskiej 28 pojawiło się ponad 17,5 tysiąca turystów. Większość odwiedzających informację to turyści z Polski. W przypadku gości zagranicznych największe grupy to Ukraińcy, Niemcy, Brytyjczycy, Włosi oraz Francuzi. Dane informacji wskazują zatem, iż całkowita liczba turystów w Łodzi (również tych, którzy nie pojawiają się w punkcie) stale rośnie i osiąga rekordowe wyniki.