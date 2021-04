Ona jest prawie jak Kleopatra! Niesamowita Anna Mucha kąpie się w mleku! Zaskakujący post aktorki ZDJĘCIA 28.04.2021

To wywołało spore poruszenie wśród internautów. Oto niektóre komentarze:

Anna Mucha oczywiście niepozostała bierna i natychmiast udzieliła swojej odpowiedzi.

"Kochani, wiem od producenta, że do produkcji jest wykorzystywane młodziwo (siara) wyłącznie przeznaczone do utylizacji! Cielakom nikt niczego nie zabiera! Zamiast wylewać do Wisły, wykorzystuje to, co daje natura… Argumenty proekologiczne są ważne, ale zarzuty tym razem kompletnie nie trafione - napisała Mucha."