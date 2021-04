Oj, działo się w derbach gminy. Piłkarz w szpitalu, zwycięstwo w końcówce [ZDJĘCIA]

W zaległym meczu 18 kolejki klasy okręgowej doszło do derbów gminy, dwóch drużyn które dzieli do siebie... rzut kamieniem.

Oj, działo się w tym spotkaniu. KKS Koluszki podejmowały LKS Różycę. Walka była zacięta od piewszej do ostatniej minuty. Nikt nie odstawiał nogi. Trzeszzały kości. Po ostrym starciu Witold Kurzawa z rozbitą głową odwieziony przez kartekę, trafił do szpitala.

Do przerwy prowadził KKS po bramce Jacka Jankowskiego. Różyca nie zamierzała jednak odpuścić. Wyrównał nizawony Hubert Mikoałjczyk, a zwycięskiego gola na trzy minuty przed końcem zdobył Dominik Doryń

LKS Różyca pokonała KKS Koluszki 2:1

Różyca jest wiceliderem, Koluszki zajmują trzynaste miejsce.

Zza płota miejscowych dopingowała grupa najbardziej zapalczywych kibiców.

Zdjęcia Marek Młynarczyk