Ognista Małgorzata Tomaszewska w bieliźnie GALERIA ZDJĘĆ. Piękna prezenterka niczego w życiu nie żałuje 30.08.2023

Małgorzata Tomaszewska: "Niczego w życiu nie żałuję"

Co więcej, bardzo często dostaje angaż podczas największych krajowych wydarzeń muzycznych. Poprowadziła między innymi Wakacyjną Trasę Dwójki, program "The Voice of Poland" czy "Dance Dance Dance". Nie tylko kariera prezenterki zmieniała się na przestrzeni lat, ale jak sama Małgorzata twierdzi, ona też jest dziś zupełnie innym człowiekiem.

"Gdy przeglądam swoje stare zdjęcia to od wyglądu, przez charakter zmieniłam się diametralnie. Patrząc na fotografie sprzed lat, byłam kompletnie innym człowiekiem. Wielu rzeczy bym z pewnością dziś nie zrobiła, jednak gdyby nie one, nie miałabym tak wielkiej mądrości. Dziś wiem, że niczego w życiu nie żałuję, bo uważam, że wszystko jest po coś, a stare historie mnie ukształtowały. Jako osoba publiczna także się bardzo zmieniłam. Zaczęłam przykładać większą wagę do tego, co mówię i w końcu dobrze wiem, na czym polega show-biznes"- wyznała Małgorzata Tomaszewska.