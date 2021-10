Odwiedź jedno z Miejsc Pamięci Narodowej i weź udział w konkursie Tomasz Jabłoński

Lasy naszego regionu, które na co dzień kojarzą nam się z relaksem i bliskimi spotkaniami z przyrodą, pełne są pamiątek związanych z Powstaniem Styczniowym, a także z I i II wojną światową. Czasami są to nagrobne płyty pojedynczych lub zbiorowych mogił albo tablice pamiątkowe, innym razem ukryte wśród drzew kapliczki ikrzyże. Odnajdźmy te miejsca, poczytajmy o ich dramatycznej często historii, oddajmy cześć bohaterom polskiej drogi do niepodległości. Tej jesieni, kolejny raz wspólnie z Regionalną Dyrekcją Państwowych w Łodzi, chcemy zachęcić naszych Czytelników, aby odwiedzili te ważne dla nas wszystkich pamiątki – Miejsca Pamięci Narodowej.