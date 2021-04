Odważna? Tak! Joanna Przetakiewicz pokazała się nago w bardzo ważnej sprawie. Naga 53-letnia projektantka zachwyca! ZDJĘCIA 28.04.2021

Tym razem założycielka ruchu "Era Nowych Kobiet" postanowiła zwrócić uwagę na niezwykle ważny problem społeczny, jakim jest wyzwolenie się od wstydu.

W tym celu projektantka postanowiła sama zainspirować kobiety do walki z tym odium. Właścicielka marki "La Mania" opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje topless, odsłaniając zgrabne i wysportowane ciało. Swoją fotografię 53-latka opatrzyła tytułem "Wyzwolenie ze wstydu" - podaje Plejada

Żona Rinke Rooyensa w swoim wpisie przekonuje, jak poważnym problemem społecznym jest odczuwanie wstydu, który często jest zupełnie nieuzasadniony.

"Rodzimy się bez wstydu. Nie stworzyła go natura. Wmówili go nam ludzie, którzy chcą mieć nad nami władzę. Aby postępować według ich zasad. Aby wstyd doprowadzał nas do poczucia winy" - przekonuje Joanna Przetakiewicz. "Ile razy słyszałyśmy: «A wstydź się...«, »Wstyd mi za ciebie«, »Co ludzie powiedzą!«, »Wstyd. Nie wypada«. Przez każde takie zdanie stajemy się niewolnikami stereotypów i schematów. Lęku, co inni pomyślą. Zaczynamy krępować się własnej woli, własnych czynów, własnych pragnień, własnego ciała. Za wstydem stoi lęk przed oceną innych, a nie przed Twoją własną" - dodaje projektantka.