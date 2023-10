Od wtorku utrudnienia na autostradzie A1 w kierunku Katowic

Od najbliższego wtorku – 24 października ruszają prace gwarancyjne na węźle Piotrków Trybunalski Zachód. W związku z tym kierowcy jadący w kierunku Katowic autostradą A1 muszą liczyć się z ograniczeniami w ruchu.

Roboty będą prowadzone etapami na około 300 metrowym odcinku łącznicy węzła (dla kierunku Warszawa – Katowice). Z ruchu będzie wyłączony najpierw lewy pas łącznicy, a w dalszej kolejności prawy. Ruch będzie się więc odbywał przez cały czas, ale naprzemiennie jednym pasem. Będzie tam wymieniana nawierzchnia i usuwane stwierdzone usterki.

Ze względu na fakt, że tego rodzaju prace są ściśle uzależnione od pogody, utrudnienia dla kierowców mogą potrwać od jednego do trzech dni zależnie od panujących warunków atmosferycznych. Jak deklaruje wykonawca, początek wykonywania prac planowany jest każdego dnia o godzinie 6.00, a ich zakończenie ok. 19.00. Drogowcy apelują do kierujących pojazdami o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne stosowanie się do ustawionego oznakowania oraz sygnałów dawanych przez kierujących ruchem.