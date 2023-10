Od poniedziałku duże utrudnienia na autostradzie A1! Lepiej omijajcie te miejsca

W najbliższy poniedziałek – 30 października ruszają prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego na autostradzie A1. Pierwszy etap robót będzie obejmował 14 – kilometrowy odcinek jezdni prowadzącej w kierunku Gdańska, między węzłami Łódź Wschód i Łódź Północ. Będą to tzw. prace szybko postępujące i obejmą całą szerokość jezdni. Przy czym, aby zachować możliwość przejazdu, będzie to raz prawa a raz lewa strona jezdni.

Jak ominąć utrudnienia?

Początek prac zaplanowano na godzinę 8, zakończenie w granicach godziny 16. Całość prac na wschodniej jezdni zaplanowano do 7 listopada z wyłączeniem dwóch dni: 31.10 i 1.11. W trakcie prac prowadzonych na jezdni w kierunku Gdańska będzie kilka możliwości ominięcia newralgicznego miejsca. Jadący z Wrocławia w kierunku Warszawy mają dwie opcje:

- Na węźle Róża (S8/S14) zjechać na drogę S14, dojechać do węzła Emilia, tam zjechać na autostradę A2 i kontynuować podróż w kierunku stolicy (lub Gdańska);

- Dojechać do węzła Łódź Południe (S8/A1), tam zjechać na autostradę A1 w stronę Katowic, dotrzeć do węzła Piotrków Trybunalski Zachód (A1/S8), tam zjechać na drogę S8 i stąd podążać bezpośrednio do Warszawy;

- Jadąc autostradą A1 ze Śląska w kierunku Poznania na węźle Łódź Południe skręcić na trasę S8 w kierunku Wrocławia, a następnie zjechać na S14 na węźle Róża. Dalej po dojechaniu do węzła Emilia zjechać na autostradę A2 i kontynuować przejazd do Poznania.