Obfita Dagmara Kaźmierska odsłania swoje jędrne ciało. Uwielbia takie ZDJĘCIA. Ma 48 lat i nowe wyzwanie!

Nowe wyzwanie!

Dagmara Kaźmierska w pełni zasłużyła na tytuł Królowej Życia. Bohaterka jednego z najpopularniejszych programów stacji TTV, skradła serca widzów energią, optymizmem i szczerością. Perypetie kłodzkiej celebrytki, jej syna Conana i przyjaciół stały się hitem, a ona doskonale to wykorzystała i przekuła medialny sukces w dochodowy biznes. Dziś jest jedną z najpopularniejszych influencerek w kraju (ponad milion obserwatorów!), wydała książkę, zagrała u Patryka Vegi, otworzyła biznes w Egipcie, a niebawem zobaczymy ją w stand-upie!

ZOBACZ NOWE ZDJĘCIA DAGMARY KAŹMIERSKIEJ - KLIKNIJ TUTAJ

Do udziału w nowym projekcie zaprosiły ja popularne stand-uperki Aleksandra Radomska i Paulina Potocka. "Chciałybyśmy państwa rozweselać i mamy nadzieję, że to się uda (&) Zawsze warto się uczyć, ale to jest ciężki kawałek chleba i mam duże obawy, czy sobie poradzę" - przyznała nieco speszona Dagmara Kaźmierska, podczas konferencji prasowej Sceny Relax, na której odbędzie się premiera stand-upu z królową życia.