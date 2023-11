Nowy sklep w Manufakturze. Jest bardzo ekskluzywny! Jaka to marka? ZDJĘCIA

Manuexclusive dla kochających modę z najwyższej półki Najszerszy i różnorodny wybór marek premium, to jeden z wyróżników oferty handlowej Manufaktury w Łodzi, a jednocześnie magnes dla wszystkich miłośników mody. Do grona tych wyselekcjonowanych brandów, zebranych pod szyldem Manuexclusive, dołączył właśnie nowy koncept Patrizia Pepe HUB, który zajął lokal o powierzchni 90 m2.

Manuexclusive to autorski projekt Manufaktury, który łączy ekskluzywne, modowe marki premium. Wśród nich można znaleźć brandy znane z klasycznych, eleganckich projektów, jak i te pełne modowej ekstrawagancji i wychodzące poza utarte schematy. Do tego grona dołączył właśnie butik Patrizia Pepe HUB. Marka z łatwością łączy codzienną praktyczność z oryginalnymi elementami, dzięki czemu projekty z charakterystycznym znakiem ważki mogą towarzyszyć kobietom od rana do wieczora, a także we wszystkich ważnych momentach.