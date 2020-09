Nowy rok szkolny – kiedy rozpoczęcie, dni wolne, przerwy świąteczne, ferie zimowe, majówka, egzaminy klas VIII, matury i wakacje?

Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się tradycyjnie 1 września. Tym razem przypada ono we wtorek.

Nauka potrwa aż do listopada - pierwszy dzień wolny w roku szkolnym 2020/21 wypada w środę, 11 listopada - Święto Niepodległości. To ustawowo wolny dzień od pracy.

Zimowa przerwa świąteczna w szkołach w 2020 r. rozpocznie się w środę 23 grudnia i potrwa do Nowego Roku, czyli do piątku, 1 stycznia. Po tym dniu świątecznym, wolnym dla wszystkich nastąpi weekend, co oznacza to, że uczniowie wrócą do zajęć szkolnych dopiero 4 stycznia. Przerwa od lekcji w tym wypadku trwać będzie aż dwanaście dni! A już 6 stycznia – kolejne święto i wolny dzień – Trzech Króli. Może okazać się, że niektóre szkoły zdecydują się 5 stycznia wykorzystać jeden z puli tzw. dni dyrektorskich i wtedy przerwa świąteczna wydłuży się uczniom do pełnych dwóch tygodni.