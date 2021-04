Nowy Fiat 126p jako elektryk! Maluch Vision czaruje! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? ZDJĘCIA 22.04.2021

Obecnie Fiata 126p można zobaczyć jedynie na wystawach oraz muzeach. Pojedyncze zadbane sztuki przemykają czasami przez miasta, ale to już jeżdżące perełki.

Nowy FIAT 126p może powrócić

Jak się okazuje nowy Fiat 126p może doczekać się reanimacji i powrócić w nowoczesnej odsłonie. Nie tak dawno powstał nowy projekt miejskiego samochodu elektrycznego o nazwie Fiat 126 Vision!

Jest to w pełni elektryczny pierwszy projekt firmy Vecchii. Vision 126 to projekt bardzo nowoczesnego elektrycznego pojazdu. Na pierwszy rzut oka widać duże podobieństwo do polskiego Fiata 126p.

Pojazd na nowym projekcie jest gabarytowo większy, przód podkreślają ładne kwadratowe reflektory LED do jazdy dziennej. Elektryk Vision 126 również posiada ścięty tył. Następca polskiego Fiata 126p doczekał się otwieranej tylnej klapy w całości wraz z szybą, tam gdzie kiedyś mieścił się silnik teraz pomyślano o przestrzeni bagażowej.