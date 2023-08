Nowy budynek rehabilitacji w szpitalu im. Kopernika Zobacz, jakie rodzaje rehabilitacji będą się tu teraz odbywać

W ramach dosprzętowienia placówki zakupiono m.in. bieżnię wodną, laser wysokoenergetyczny, urządzenia do rehabilitacji w rzeczywistości wirtualnej oraz zrobotyzowane urządzenia do rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. W budynkach powstały sale ćwiczeń indywidualnych, gabinety badań, duże przestronne sale gimnastyczne. Zainstalowano w nich klimatyzację. - Rehabilitacja w rzeczywistości wirtualnej jest bardzo atrakcyjne dla pacjentów, zwłaszcza młodych, bo odbywa się w formie gier i zabaw - mówi doktor Anna Zwierzchowska, kierownik Poradni Rehabilitacyjnej. - Pacjent nie tylko zwiększa zakres ruchomości w stawie, siłę mięśni i poprawia koordynację ruchową, ale usprawnia także funkcje poznawcze. W poradni prowadzona będzie także prerehabilitację czyli działania w efekcie których pacjent lżej znosi operację, a po zabiegu szybciej wraca do formy, a udaje się to osiągnąć odpowiednią dietę i ćwiczeniami przygotowanymi dla konkretnego pacjent.

Dzięki rozbudowie poradni możliwe będzie zwiększenia liczby przyjmowanych pacjentów o około 50 %, to jest do ok. 300 osób dziennie.

O tym, jak ważna jest rehabilitacja mówił kardynał Grzegorz Ryś. Przywołując Ewangelię przypominał o tym, że w leczeniu nie chodzi tylko o to aby usunąć to co jest źródłem choroby, ale aby przywrócić chorego do życia, o to aby wrócił do społeczeństwa i funkcjonował w nim o ile to możliwe tak jak przed chorobą.

Zmiany na rehabilitacji to część ogromnego projekty przebudowy i modernizacji szpitala im. Kopernika obliczonego na 110 mln zł, w tym środki unijne to ok. 68 mln zł, 38 mln zł pochodzi z budżetu województwa łódzkiego, 4 mln zł ze środków Ministerstwa Zdrowia, a 2 mln zł ze środków własnych szpitala.