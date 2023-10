Nowo wybudowany przystanek Łódź Retkinia i kładka idą do rozbiórki. Kolej Dużych Prędkości zburzy porządek na łódzkim osiedlu

Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Retkini niedługo będą cieszyć się z wybudowanego po 40 latach oczekiwania przystanku kolejowego Łódź Retkinia. Oddane do użytku zaledwie trzy lata temu perony mają zostać wyburzone w związku z budową linii Kolei Dużych Prędkości (KDP), której tory w odległości kilkudziesięciu metrów od tego przystanku mają wychodzić z tunelu. Inwestorem szybkich kolei jest spółka Centralny Port Komunikacyjny. Przystanek na Retkini ma zostać odtworzony, ale w innym miejscu.

Lokalizacja była dobra, wiele osób korzystało

Mieszkańcy Retkini chwalili sobie możliwość korzystania z dojazdów koleją na swoje osiedle. Wiele osób przekonało się, że jest to szybki i niezawodny środek transportu i korzystają z dojazdów do pracy czy szkoły pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Postoje na Retkini, ze względu na spore zainteresowanie pasażerów, wprowadziło także PKP Intercity. Można stąd dojechać do Warszawy, Wrocławia, Poznania a latem również do Szczecina. Ta lokalizacja przyjęła się, jest dogodna zarówno dla mieszkańców Retkini, jak i położonego po drugiej stronie torów osiedla Pienista. Blisko stąd także do lotniska na Lublinku. Niestety, stacja ma zniknąć z powierzchni ziemi.