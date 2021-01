Nowe wozy dla strażaków ochotników. Pierwszy już przyjechał do Koluszek

Wóz pojawił się w koluszkowskiej jednostce w ostatni poniedziałek (25 stycznia).

Samochód wraz z wyposażeniem kosztował 300 tys. zł. Uzupełni flotę koluszkowskich ochotników, w której w tej chwili są cztery wozy tego typu.

To jeden z trzech samochodów ratowniczych, które trafią do jednostek OSP z terenu gminy. Jeszcze w tym roku do druhów z Gałkowa Dużego i Długiego przyjadą dwa średnie auta.

Łączny koszt zakupu trzech samochodów to 2 mln zł, z czego 1,5 mln zł pochodzi z unijnego dofinansowania.