Nowe Stokrotki w Łodzi - gdzie i kiedy sieć uruchomi nowe sklepy? Ile ich będzie?

Nowe sklepy - To był chyba najbardziej nieprzewidywalny rok w historii naszej sieci. Pierwsze miesiące przyniosły realizację naszych działań zgodnie z planem, aż przyszedł marzec i koronawirus niemal z dnia na dzień, zmienił reguły gry. Musieliśmy przede wszystkim zadbać o zapewnienie dostępności podstawowych produktów, na które lawinowo wzrosło zainteresowanie oraz zapewnić bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników. Kolejnym krokiem była decyzja o przyśpieszeniu uruchomienia sprzedaży internetowej oraz samoobsługowych stanowisk kasowych – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu , dyrektor sprzedaży i marketingu Stokrotka sp. z o.o.

Pomimo pandemii, Stokrotka otworzyła w minionym roku blisko 100 nowych sklepów. Łącznie sieć posiada już 720 placówek. Plany na ten rok zakładają uruchomienie kolejnych ponad stu sklepów i szybki rozwój sklepu internetowego z dostawą zakupów do domu klienta.

E-sklep Nowa sytuacja na rynku sprawiła, że w kwietniu br. Stokrotka uruchomiła e-sklep. Najpierw była to usługa click@collect, czyli odbiór zakupów w wybranym sklepie. Jesienią firma uruchomiła usługę zakupów z dostawą do domu i szybko rozwinęła ten segment sprzedaży, jako bezpieczny i wygodny dla klientów. Już w grudniu e-sklepy Stokrotki działały w 17 miastach w Polsce.

W 2020 roku Stokrotka otworzyła 93 sklepy we wszystkich prowadzonych przez siebie formatach. W centrach dystrybucji, sklepach i lubelskiej centrali utworzono ponad 600 nowych miejsc pracy, tym samym w firmie pracuje łącznie blisko 11 tysięcy osób.

Przybędzie Stokrotek

Plany Stokrotki na rok 2021 przewidują otwarcie kolejnych ponad 100 nowych sklepów, doskonalenie platformy internetowej i sukcesywne powiększanie ilości miast, gdzie świadczona będzie usługa dostarczania zakupów do domu klienta.

W Łodzi sieć uruchomi 5 nowych sklepów - przy ul. Tramwajowej - w maju, Tymienieckiego - w czerwcu - i to będa Stokrotki express, Wyszyńskiego - w lipcu - Stokrotka supermarket, Drewnowskiej - w październiku - Stokrotka express i Odnowiciela - Stokrotka market - w grudniu.

- Sklepy Stokrotka Express to najmniejszy w Stokrotce format osiedlowych sklepów, które oferują pełny asortyment, od produktów spożywczych po chemię gospodarczą. W 2020 r. wprowadziliśmy w nich możliwość odbioru paczek, co jest odpowiedzią na rosnącą popularność zakupów internetowych i rozszerza zakres oferowanych usług w sklepach convenience - informuje Robert Olak, rzecznik sieci. - Stokrotka Supermarket to największy z naszych formatów. Sklep przy ul. Wyszyńskiego planujemy wyposażyć również w kasy samoobsługowe.