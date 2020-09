Nowe standardy i nowe elewacje rewitalizowanych kamienic przy ul. Włókienniczej. ZDJĘCIA

- To wyjątkowy projekt, którym miasto pokazuje, jak można przeobrazić całą ulicę, gdyż większość tutejszych nieruchomości jest komunalna - mówi Natalia Olszewska z Wydziału ds. Zarządzania Projektami UMŁ. - Wyremontujemy przy ul. Włókienniczej łącznie ponad 200 mieszkań i wiele lokali użytkowych. Wszystkie w najwyższym, jaki możemy zaoferować mieszkańcom. Są też zielone podwórka, w projektowaniu których uczestniczyli studenci Akademii Sztuk Pięknych na warsztatach z instytucją InLodz.21. To nasi przyszli mieszkańcy, więc miejmy nadzieję, że ci, którzy przy ul. Włókienniczej wkrótce zamieszkają, też będą zadowoleni ze standardu podwórek, jakie zastaną.

- Ul. Włókiennicza ma tylko kilka nieruchomości z zachowanymi historycznymi detalami architektonicznymi i XIX-wiecznymi elewacjami, np. dom Majewskiego będący zabytkiem rejestrowym - mówi architekt miasta Łodzi Marek Janiak. - Inne, będące w gminnej ewidencji zabytków, mają na tyle zachowany detal, że będzie się go naprawiać i odtwarzać. Są też kamienice o fasadach całkowicie odartych ze zdobień podczas remontów w latach 50. i 60. ub.w. Wszystko skuto. W wielu przypadkach nie zachowała się nawet żadna dokumentacja tego, jak one wyglądały wcześniej. A nawet jeśli się zachowała, nie wiadomo, czy w rzeczywistości tak wyglądały, bo rozbieżności między projektami a ich wykonaniem to stara łódzka tradycja... Powstały więc projekty nowe, które z szacunkiem dla historii reprezentują artystyczne podejście do detali architektonicznych. To pionierska propozycja w skali naszego kraju, a może nie tylko.