Nowa pracownia rezonansu magnetycznego w Łódzkiem. Zobacz, gdzie w regionie kolejki na to badanie są najdłuższe, a gdzie najkrótsze

Od 1 listopada mieszkańcy naszego regionu będą mogli wykonać zlecone przez lekarza badanie tomografem komputerowym także w pracowni Aura Medic w Wieruszowie przy ul. Warszawskiej 104.

- To pierwsza tego typu pracownia na terenie powiatu wieruszowskiego. Wcześniej mieszkańcy tego powiatu na tomografię musieli pojechać do ościennych powiatów - informuje Magdalena Góralczyk z działu prasowego ŁOW NFZ.



Coraz więcej z nas się bada

Badanie rezonansem magnetycznym pozwala na precyzyjne zobrazowanie wielu narządów i tkanek w organizmie człowieka, ocenę nieprawidłowości co jest podstawą do wdrożenia optymalnego procesu leczenia. Badanie to może być wykorzystywane w diagnostyce pacjentów niezależnie od ich wieku. Z danych Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wynika, że w tym roku najmłodsi pacjenci korzystający z tych badań mieli pół roku, a najstarszy chory liczył aż 99 lat.

W 2020 roku takie badanie wykonano u blisko 75 500 pacjentów, w 2021 już u 92 300, natomiast w 2022 ponad 109 tys.

W tym roku z diagnostyki rezonansem skorzystało ponad 108 tysięcy mieszkańców naszego regionu.