Nowa miłość Dody dementuje, Co tam się wydarzyło?

Rozpalają się wielkim ogniem, by po jakimś czasie wyraźnie przygasnąć. Tak było z wzniosłym uczuciem Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, które rozpalało do czerwoności plotkarskie portale. Wydaje się, że teraz zabrakło nieco paliwa, toteż relacje pary, znanej dobrze z odbiorników telewizorów, spowszedniały nieco, by nie powiedzieć, że wypaliło się zainteresowanie dużej części naszych rodaków.

Sprawę wykorzystała Doda, która w sieci relacjonuje swoje, kolejne już miłosne uniesienie. Piosenkarka i Dariusz Pachut oficjalnie jako para zaprezentowali się podczas wspólnych wakacji w Wietnamie. Było słodko, uroczo, wspaniale, co pokazywały liczne zdjęcia zamieszczane w sieci. Jednak kilka dni później internauci już zaczęli spekulować, że w ich związku pojawił się kryzys.

Wszystko za sprawą opublikowanych przez mężczyznę fotek z zagranicznego wyjazdu. Nie było na nich Dody. Pachut zareagował, wrzucając wpis: