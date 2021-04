Nogi jak karabiny Izabelli Krzan! Zgrabna prezenterka pokazała się na ZDJĘCIACH w bikini. Jej kształty powalają 26.04.2021

Bartosz Stabno: Trudno byłoby mi żyć z myślą, że odpuściłem walkę o igrzyska w Tokio

Kajakarz Bartosz Stabno szykuje się do majowych kwalifikacji olimpijskich w Szeged. - Dróg na igrzyska olimpijskie w Tokio jest więcej, choć wszystko zostało zaplanowane tak, by na Węgrzech być w szczytowej formie. Moim „być albo nie być” będą igrzyska. Jeśli mnie na nich nie będzie, to koniec mojej kariery. Tyle że nie dopuszczam do siebie takich myśli - przekonuje wielokrotny mistrz Polski, a także szósty zawodnik mistrzostw świata w 2018 r., który opowiedział również o początkach swojej kariery i pracy z młodzieżą.