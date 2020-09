Nocne mycie wiat przystankowych. Spirytusem polewają przystanki. Czy to ma sens?

Władze miasta po raz kolejny zamówiły w specjalistycznej firmie czyszczenie wszystkich przystanków komunikacji miejskiej w Zgierzu. Ubrane w kosmiczne kombinezony ekipy myją wiaty, a chwilę później spryskują je etanolem. Wszystko to czynione jest dla bezpieczeństwa mieszkańców, którzy jednak mocno wątpią w skuteczność takich działań.

- To udawanie, że się coś robi - mówi jedna z mieszkanek ulicy Szczawińskiej. - Wiaty owszem powinny być myte co jakiś czas, ale w skuteczność ich spryskiwania etanolem bardzo wątpię. Przecież na wiatach nie ma koronawirusów, a jeśli nawet, to co ma dać taki zabieg powtarzany raz na miesiąc?

Część mieszkańców podważa też solidność wykonania tej usługi.

- Etanol niby ma trafiać na wiaty, a tak naprawdę ląduje gdzie indziej, a wiaty są spryskiwane wodą - uważa pan Piotr, który mieszka w pobliżu przystanku na ul. Śniechowskiego.