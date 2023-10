Nocna ewakuacja mieszkańców ul. Przybyszewskiego. W ich kamienicy mogło dojść do wybuchu!

W środę późnym wieczorem lokatorzy kamienicy przy ul. Przybywszewskiego (u zbiegu z ul. Sosnową) wyczuli niepokojący zapach na klatce schodowej budynku. Wezwano pogotowie gazowe. Okazało się, że w pomieszczeniach piwnicznych ulatnia się gaz ziemny. Gazownicy zadzwonili po strażaków, którzy za pomocą specjalistycznych mierników potwierdzili znaczne stężenie niebezpiecznego gazu. Około północy podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców, gdyż mogło dojść do eksplozji. Łącznie swoje lokale opuściło 49 osób.

Okazało się, że gaz przedostał się do piwnicy budynku z ulicy, na której trwa remont nawierzchni. Tam doszło doszło do awarii. Gazownicy zabezpieczyli źródło ulatninia się gazu. I, gdy upewnili się, że w budynku jest bezpiecznie (czyli przed godz. 7), pozwolono mieszkańcom wrócić do swoich domów.