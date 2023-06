Skoki przez ognisko przy stawie

W nocnej oprawie przy dźwiękach muzyki trzydziestu tancerzy zespołu zaprezentuje obyczaje związane z magiczną Nocą Świętojańską, a wśród nich skakanie przez ogniska, tańce wokół ognia, w tym z pochodniami, puszczanie wianków na wodzie. Widowisko odbędzie się przy największym stawie, zlokalizowanym w centrum ogrodu. Początek o godz. 22, ale wejścia do "botanika" od strony ul. Krzemienieckiej, ul. Retkińskiej i ul. Hufcowej zostaną otwarte o godz. 21. Widowisko potrwa ok. 50 min.

Jak zdobyć wejściówkę na Noc Świętojańską w botaniku?

By zobaczyć ten wyjątkowy spektakl należy kupić wejściówkę, w tym także dla dzieci, niezależnie od wieku. Koszt to 14 zł. Sprzedaż wejściówek rozpocznie się w kasach Ogrodu Botanicznego od poniedziałku 19 czerwca od godz. 17. Liczba jest ograniczona - do wyczerpania puli. Uczestnictwo w spektaklu nie będzie możliwe za okazaniem rocznej karty wstępu (karnetu) do ogrodu, w dniu spektaklu wejściówki nie będą dostępne w kasach.