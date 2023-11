Niż Niklas w Polsce 24.11. Wichura w centrum kraju. W Łódzkiem wiatr łamał gałęzie drzew, zrywał dachy. Ponad sto interwencji

Niż Niklas w Polsce. Ale wiało!

Zgodnie z ostrzeżeniami IMGW w nocy z czwartku na piątek w Polskę uderzył niż Niklas, który sprowadził, zwłaszcza w centralnej części kraju, silne pomuchy wiatru osiągające prędkość 80km/h (na terenach podgórskich i nad morzem do 95 km/h). Przez 24 godziny straż pożarna wyjeżdżała do zdarzeń atmosferycznych dokładnie 113 razy. Wiatr łamał gałęzie, zrywał przewody i dachy budynków.

Pogoda 24.11. W piątek ślisko i niebezpiecznie

Nad ranem w północnej części kraju wiatr będzie stopniowo słabł. W całym kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na południu deszczu. Uwaga na trudne warunki do podróżowania oraz śliskie chodniki. Temperatura minimalna tej nocy przeważnie od –1°C do 3°C.

Padać będzie deszcz ze śniegiem i śnieg – na nizinach do około 2-3 cm, w górach przyrost o 10-12 cm. W ciągu dnia na termometrach wszędzie powyżej 0°C, od 2°C na północy do 5°C na południu kraju.

W piątek 24 listopada silny wiatr utrzyma się jeszcze w pierwszej połowie dnia, po południu w całym kraju zacznie słabnąć. Będzie jeszcze porywisty, ale już nie tak silny jak wcześniej. Najsilniejszych porywów spodziewamy się zwłaszcza nad morzem do 85 km/h, na niżu początkowo do 70 km/h.

Pogoda na weekend

W weekend uspokojenie w pogodzie, wiatr wyraźnie osłabnie i tylko miejscami będzie porywisty. Padać będzie głównie sam śnieg, miejscami przybędzie go o około 5-10 cm. Na termometrach maksymalnie do 2°C, cieplej jedynie nad samym morzem do 4°C. Nocami spadki poniżej 0°C i w wielu miejscach może wystąpić oblodzenie nawierzchni.