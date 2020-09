Nieznośny odór nie daje żyć mieszkańcom! Ludzie nie mogą spać przy otwartych oknach. Skąd się on bierze?

Zgierzanie nie mogą spać przy otwartych oknach, skarżą się na metaliczny posmak na języku, wielu narzeka także na bóle głowy, nudności i ogólnie złe samopoczucie. Skargi od zdenerwowanych ludzi dotarły do Urzędu Miasta Zgierza, ale także do sanepidu i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.

Ten ostatni na wniosek prezydenta miasta postanowił przyjrzeć się wnikliwie sytuacji w mieście. W czwartek 3 września dojdzie do spotkania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi z Prezydentem Miasta Zgierza. Zostaną m. in. omówione wyniki kontroli w spółce „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz” dotyczącej gospodarki odpadami i ściekami. Jednocześnie spółka ta na skutek zaleceń Prezydenta zaprzestała odbioru ścieków przemysłowych do 15 września br. w celu oceny sytuacji.

Urząd Miasta Zgierza niezależnie od działań WIOŚ prowadzi własną weryfikację zgłoszeń napływających od mieszkańców. Dotyczą one m.in. legalności podłączeń do kanalizacji sanitarnej, w szczególności na terenach byłych zakładów ZPB Boruta, przypadków nielegalnego spalania odpadów oraz nielegalnego wprowadzania nieczystości płynnych do kanalizacji sanitarnej a także emisji ze składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie byłych ZPB Boruta.

Mieszkańcy Zgierza o pochodzenie uprzykrzającego życie odoru podejrzewają właśnie firmy działające na terenach byłych zakładów „Boruta”, jak również zalegające tam tuż pod powierzchnią ziemi odpady poprodukcyjne. Są one niebezpieczne i bardzo szkodliwe dla zdrowia.