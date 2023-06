Nienapełniony staw w parku im. Staszica w Łodzi. Bawią się w nim dzieci

Kaczki bez lęgów, ptaki bez wody

- Jeszcze kilka dni temu nawet ta szczątkowa ilość wody nie zalegała - mówi spacerowicz, który na stałe nie mieszka w Łodzi, ale często przyjeżdża na dłuższy czas i do zieleńca chodzi na spacer z psem.

- W ubiegłym roku zbiornik także napełniono późno, w drugiej połowie czerwca. Przepadł lęg kaczek, które chętnie tutaj przylatują. W tym roku sytuacja powtórzyła się - ubolewa mężczyzna. - Niecka jest wykorzystywana przez dzieci do zabawy, widziałem, jak załatwiały się w niej psy. A nie takie jest chyba przeznaczenie parkowego stawu?

Ponadto w upały, które już wystąpiły, nie tylko kaczki, ale i inne ptaki, które licznie zamieszkują ten park, nie miały gdzie się napić wody.

- Przychodzą tu matki z dziećmi. Obserwowanie zwierząt żyjących nad stawem uczyłoby empatii do nich, do przyrody. A tymczasem zamiast zbiornika wodnego z bogatym życiem biologicznym mamy kawał betonu ze śmieciami. Jestem tym zbulwersowany, protestuję przeciwko takiemu traktowaniu przyrody - dodaje mężczyzna. - Poza tym park jest przecież reprezentacyjny, położony w centrum miasta, a tymczasem mamy do czynienia z takim niedbalstwem. Interweniowałem w zarządzie zieleni w sprawie rozjeżdżanych przez samochody trawników parku od strony ul. Wierzbowej. I do dzisiaj nic się nie zmieniło - dodaje wzburzony.