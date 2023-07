Niecodzienne ogłoszenia z klatek schodowych robią prawdziwą furorę. Zobaczcie, co ludzie do siebie wypisują! ZDJĘCIA

Ogłoszenia z klatek schodowych

Oto najciekawsze ogłoszenia z klatek schodowych - ZOBACZ ZDJĘCIA

Okazuje się, że ogłoszenia w stylu "chociaż odsuńcie łóżko od ściany", czy "droga damo jesteś młoda i jurna" to w wielu blokach i wieżowcach codzienność.

"Do lokalu nr 2. Droga damo, jesteś młoda i jurna, co niestety już wszyscy wiemy. Ciągnie Cię do chłopów od nocy do rana. Dlatego prośba. Zamknij chociaż okno. Sąsiedzi z bloku obok"

"Sąsiadów grzmocących się non stop o 2 w nocy uprasza się o cichsze podejście do tematu. Sąsiedzi chcą spać".

"Do sąsiadki z 1 piętra! Zasłaniaj zasłony albo żaluzje jak chodzisz nago po domu. Chłopy stoją w oknie i patrzą na ciebie. Wstydu nie masz!"