Niechlubni rekordziści za kółkiem. Dostawca towaru do pabianickiego marketu miał aż 3,6 promila! 26.04.2021 r.

Kiedy patrol policji dotarł na miejsce zastał kompletnie pijanego kierowcę. Badanie alkomatem wykazało 3,6 promila alkoholu w organizmie. Zatrzymano go do wytrzeźwienia. Usłyszał już zarzut kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Stracił prawo jazdy, ale grozi mu do 2 lat więzienia.