Nie zgadniecie, ile pieniędzy potrzebuje syn Dagmary Kaźmierskiej na podstawowe utrzymanie ZDJĘCIA

- Składają się na to podstawowe rzeczy jak jedzenie, mieszkanie, abonamenty za telefon, platformy streamingowe, muzykę, karnety za jakieś saunaria, baseny, siłownie. W ogóle wyjścia na miasto… Też jedzenie na mieście, ponieważ nie zawsze mamy czas na gotowanie w domu. Zakupy w sklepach w tym czasie to też jest jakaś wielka masakra, jeden wielki żart.

Oczywiście podkreślił, że na tym poziomie żyje dzięki swojej mamie, Dagmarze.

- Czy ja uważam, że jestem rozpieszczony? Nie mnie to oceniać - mówił.