Neurologia i rehabilitacja w szpitalu im. Jonschera. Już po remoncie! ZDJĘCIA

Neurologia i rehabilitacja w szpitalu im. Jonschera - od stycznia w wyremontowanych pomieszczeniach

Neurologia

Nowe instalacje - również te medyczne, zmodernizowane węzły sanitarne oraz sale dla pacjentów, nowe gabinety zabiegowe oraz zaplecze socjalne. Oddział neurologii kompletnie zmienia swoje oblicze. To będzie inny komfort leczenia oraz opieki nad pacjentami. To dopiero pierwszy etap prac. Inwestycję w tym oddziale podzielono bowiem na trzy części - tak, by można było kontynuować leczenie mimo trwających remontów. Zakończenie prac zaplanowano na 2024 r.

Remont od czerwca

Od czerwca trwa remont oddziału neurologii i rehabilitacji w szpitalu miejskim im. Jonschera. To ostatnia tak duża, wielomilionowa inwestycja, na którą czekała placówka. Przez 10 ostatnich lat miasto przeprowadziło w centrum medycznym modernizacje warte ok. 65 mln złotych.

Przebudowa oddziału neurologii objęła: gabinety zabiegowe, fizjoterapeutów czy rehabilitantów oraz szeroko rozumiane zaplecze socjalne personelu czy łazienki, ale też sale pacjentów. Każda z sal dla chorych zyska swoją łazienkę. 2,6 miliona złotych przeznaczone na pierwszy etap modernizacji pochodzi z budżetu miasta.