Nelson Balongo z ŁKS i jego piękna partnerka PRYWATNE ZDJĘCIA. Napastnik ma śliczną ukochaną

24-letnik Nelson Balongo to wychowanek akademii Standardu Liege. Jest związany kontraktem z ŁKS do końca czerwca 2025 roku. W drużynie Łódzkiego Klubu Sportowego pokładano ogromne nadzieje w młodym napastniku. Jego talent boiskowy póki co jeszcze nie eksplodował. Kongijski piłkarz mający obywatelstwo belgijskie na co dzień wspierany jest przez swoją śliczną ukochaną.