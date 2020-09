Nawet do 90 proc. w dobie koronawirusa spadła w łódzkich poradniach liczba wizyt osobistych. Wielu pacjentów przekonało się do e-porad.

- Z mojego doświadczenia wynika, że liczba porad osobistych w czasie pandemii zmniejszyła się o 70-80 proc. – mówi dr Joanna Stachurska-Jasiewicz, lekarz przyjmując w poradni podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Kopcińskiego.

Na zbliżonym poziomie, o ok. 60-70 proc., w czasie pandemii spadła ilość wizyt osobistych w porównaniu z czasem przed pandemią w przychodni przy ul. Bratysławskiej.

- Zdecydowana większość pacjentów rozumie ograniczenia i idącą za tym ochronę epidemiczną dla nich, jak i dla personelu medycznego poradni – mówi dr Paweł Lewek, właściciel placówki. - Wielu pacjentom zdalna forma udzielania porady przypadła do gustu i wręcz ją preferują ze względu na mniejsze ryzyko infekcji, brak kosztów (np. dojazdu do poradni), oszczędność czasu.

W poradniach specjalistycznych w „Matce Polce” w czasie największego zamrożenia gospodarki ok. 90 proc. wizyt realizowanych było w formie teleporad. Bardzo dobrze funkcjonowały one m.in. w kardiologii gdzie częścią wizyty jest wywiad lekarski. Ale nie u wszystkich lekarzy możliwe były takie konsultacje. Prowadzenie ciąży, zdjęcie szwów, zmiana opatrunku – to wszystko wymagało osobistej wizyty w placówce.