Natasza Urbańska w białej męskiej koszuli i czarnych szpilkach ZDJĘCIA 20.03.2022

Aktorka Natasza Urbańska znowu kusi.Natasza Urbańska opublikowała fotki, do których pozowała na plaży w body z głębokim dekoltem na plecach. Później pochwaliła się ujęciami z kolejnej sesji. I choć miała na sobie nieco więcej ubrań i dodatków, to wbrew pozorom odsłoniła jeszcze więcej ciała. 44-latka wystąpiła w białej męskiej koszuli i czarnych szpilkach. Efekt sesji zachwycił fanów, którzy rzucili się do wypisywania komplementów żonie Janusza Józefowicza.[cyt]"Jesteś cudem", "pięknie wyglądasz", "boskie nogi" – piszą zauroczeni wielbiciele.[/cyt]ZOBACZ GORĄCE ZDJĘCIA NATASZY URBAŃSKIEJ - KLIKNIJ DALEJ