Natasza Urbańska i jej perfekcyjne ciało. Żona Józefowicza wciąż zachwyca wyglądem! 20.10.2023

Rude włosy Nataszy Urbańskiej dodały jej powera!

Niedawno odbyła się premiera spektaklu "Mistrz i Małgorzata", w którym wcieliła się w jedną z głównych ról. "To kolejny schodek w mojej drodze artystycznej. W karierze próbuję łączyć dwa światy - muzyczny i teatralny. Regularnie, wraz z moją ekipą jeżdżę do Kielc i pracuję nad polską płytą. Równolegle działam z krążkiem anglojęzycznym. Do tych wyzwań muzycznych, dochodzi również teatr. Próbuję się odnaleźć w tym szaleństwie (uśmiech - przyp. red.).