Najpiękniejsze rasy psów! Te psiaki są urocze. Zobacz TOP 10 najładniejszych ras ZDJĘCIA

Najpiękniejsze rasy psów

Warto też przypomnieć, że wybierają psa, nie należy kierować się tylko jego wyglądem. To naprawdę bardzo ważne. Przede wszystkim trzeba poczytać na temat konkretnej rasy, porozmawiać z hodowcami, którzy doskonale znają charakter czworonogów, z którymi przebywają na co dzień.

Piękny, ale... Zanim zaczniesz liczyć, czy wystarczy ci pieniędzy na szczeniaka tej rasy, zastanów się, czy na pewno zależy ci właśnie na takim towarzyszu. Chart afgański to jedna z najstarszych… i najbardziej nieposłusznych ras. Jest niezależny jak kot i w domu z pewnością nie będzie tobą zainteresowany. Lepiej nie spuszczaj też go ze smyczy na otwartym terenie. Nie licz też na to, że łatwo go wytresujesz – to rasa naprawdę trudna do ułożenia.

Chow chow

Te puchate psy tylko swoim wyglądem mogą podbić serca. Niech cię jednak nie zwiedzie ten niewinny pysk – chow chow nie należą do szczególnie posłusznych psów. Cenią sobie niezależność, a właściciel nie powinien oczekiwać, że pies tej rasy nie będzie odstępował go na krok. Nie zawsze będą przyjazne wobec dzieci i innych zwierząt, a jego szkolenie wymaga sporej wiedzy, doświadczenia i cierpliwości.

Golden retriver

Psy tej rasy charakteryzują się inteligencją, posłuszeństwem oraz łagodnym charakterem. Golden retrievery są energiczne, wytrzymałe i aktywne. Nastawiony na współpracę z opiekunem. Trzeba tylko pamiętać, że jego łagodne usposobienie wymaga odpowiedniego podejścia ze strony opiekuna.

Maltańczyk

Maltańczyki to pieski z pięknymi, białymi, błyszczącymi włosami. Może wystąpić także kolor kości słoniowej. Ważą maksymalnie 4 kg i osiągają do 25 cm wysokości w kłębie. Włosy prawie wcale nie linieją. Rasa ta żyje długo, bo nawet 20 lat, jednak może mieć skłonności do chorób uszu oraz zębów.

Owczarek niemiecki

Ten pies niezwykle inteligentny, energiczny, posłuszny, bardzo odważny, mocno przywiązany do opiekuna. Bardzo lubi bawić się i aktywnie spędzać czas na dworze.

Samojed

Samojed należy do przedstawicieli dużej rasy psów, które osiągają wysokość do 57 cm w kłębie i mogą ważyć nawet 30 kg. Ich włosy są białe, gęste i grube. Żyją 12 do 14 lat. Przez wiele osób samojedy, że względu na swój wygląd, nazywane są chmurkami.

Siberian husky

Rasa, która nie lubi samotności, dlatego najlepiej czuje się, stale towarzysząc człowiekowi lub przebywając wśród innych czworonogów, zwłaszcza tej samej rasy. Siberian husky to typowe psy pracujące. Potrzebują dużej ilości ruchu i zabawy.

Szpic miniaturowy

Jest bardzo czujny i bardzo szczekliwy (ze względu na dużą chęć stróżowania), nie przepada też za nieznajomymi (wykazuje nieufność w stosunku do obcych). Nie przejawia instynktu łowieckiego, może więc mieszkać pod jednym dachem z kotami i będzie do nich przyjaźnie nastawiony.

Basset

Bassety to jedne z tych psów, które bawią nas samym swoim wyglądem: niski wzrost w połączeniu z długimi uszami i fałdami skóry sprawiającymi wrażenie, jakby było jej za dużo od razu wywołują uśmiech. Niech ten wygląd cię jednak nie zwiedzie – bassety to psy, które potrafią nabrać szybkiego tempa. W końcu to psy myśliwskie!

Mogą wydawać się idealnymi towarzyszami dla rodziny, ponieważ są spokojne i przyjazne, również dla dzieci i innych psów. Nie znoszą jednak samotności, a w dodatku są bardzo uparte, co może przysporzyć kłopotów. Jeśli spuścisz go ze smyczy, a on złapie trop, nie licz, że wróci do ciebie, gdy go zawołasz.