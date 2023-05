Najpiękniejsza Mama i Córka - pamiętacie ten niezwykły konkurs Expresu Ilustrowanego? GALERIA ZDJĘĆ

Kandydatki do tytułu Najpiękniejszej Mamy i Córki zawsze dopisywały Nabór do konkursu ogłaszaliśmy około dwóch miesięcy wcześniej i każdą z par prezentowaliśmy na naszych łamach. Robiliśmy kandydatkom sesje zdjęciowe. Z najlepszych zdjęć tworzyliśmy katalogi konkursowe z wizytówkami każdej pary. A sam konkurs był wizytówką i sztandarową doroczną imprezą naszej gazety – dzięki niemu Express Ilustrowany – codzienna gazeta Łodzi – stała się znana i rozsławiała miasto nie tylko w kraju. Do dziś – choć ostatnia edycja miała miejsce w roku 2011 – docierają do nas od czytelników pytania o reaktywację tego jedynego w swoim rodzaju konkursu. Rzeczywiście był wyjątkowy.

Najpiękniejsza Mama i Córka - unikatowy autorski projekt Expressu Ilustrowanego

Jego idea narodziła się w redakcji Expressu Ilustrowanego jako oryginalny autorski projekt i przez redakcję samodzielnie był realizowany przez 20 lat, z jedną roczną przerwą. Nigdzie na świecie nie było podobnych wyborów. W konkursie mogły startować wyłącznie mamy i ich córki, choć w niektórych latach regulamin dopuścił także pary teściowa – synowa. Regulamin konkursu nie stawiał mamom żadnych wymagań co do stanu cywilnego czy wieku, określał jedynie, że córki powinny mieć nie mniej niż 16 lat. Dlatego panie zgłaszały się bardzo chętnie, dopingowane przez mężów i ojców, partnerów i narzeczonych, całe rodziny i przyjaciół. Szacujemy, że w 19 edycjach konkursu wzięło udział ponad 1500 pań! Cieszyliśmy się zawsze, że przybywa tak wiele kandydatek, a one ramię w ramię walczyły o przejście od zgłoszeń, przez etap eliminacji do ścisłego finału, świetnie się przy tym razem bawiąc. Mamy i córki spotykały się na próbach, uczyły tańca pod okiem choreografów, przygotowywały prezentacje i kreacje na występy finałowe.

Wielkie łódzkie sceny dla Najpiękniejszych Mam i Córek

Gale finałowe odbywały się z udziałem publiczności, na scenach łódzkich Teatru Wielkiego, Teatru im. Stefana Jaracza czy Teatru Nowego. Każdy finał był precyzyjnie przygotowanym widowiskiem, poprzedzonym przygotowaniami - wyczerpującymi, lecz mile wspominanymi przez uczestniczki, które nawiązywały wtedy przyjaźnie i wspierały się wzajemnie. Prestiżu galom nadawały występy znakomitych artystów: The Animals, Heleny Vondráčkovej, Artura Gadowskiego, Blue Café czy Boney M. Koncerty prowadzili m.in. Przemysław Babiarz, Katarzyna Dowbor, Maciej i Mateusz Damięccy oraz Robert Janowski i Krzysztof Borkowski. Gwiazdami każdego z tych wyjątkowych wieczorów jednak bez wątpienia były właśnie mamy i córki.

Czerwone auto w nagrodę na Najpiękniejszej Mamy i Córki

Co roku zwycięska para prócz tytułu Najpiękniejszej Mamy i Córki otrzymywała w nagrodę samochód – czerwony – jak logo naszej gazety. W pierwszych edycjach były to „maluchy” czyli fiaty 126p, później daewoo, ople, chevrolety, skody, aż po ekskluzywnego fiata 500. Ale nie tylko perspektywa wygrania ślicznego nowiutkiego auta przyciągała kolejne uczestniczki. Udział w konkursie dawał wielu z nich szanse na poczucie się wspaniale w blasku fleszy, zostania zauważoną i docenioną. Pierwsze kroki dziewcząt, stawiane obok mam, dodawały im pewności i odwagi, by rozwijać się potem m.in. w modelingu czy startować w wyborach Miss Polski czy Miss Polonia. Atmosfera naszego konkursu jednak była nie do podrobienia. Urzekała nas zawsze nie tylko uroda mam i córek, ale też ich wzajemna, pełna miłości relacja i płynąca z niej kobieca siła.