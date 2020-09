Najniższe wynagrodzenie 2021 wzrośnie! Ile wyniesie brutto? Płaca minimalna 2021 na rękę. Płaca minimalna 2021 - to już pewne! 6.09.2020

Pracodawcy apelują do rządu, by w związku ze spodziewaną recesją spowodowaną przez koronawirusa w 2021 r. pozostawił płacę minimalną bez podwyżki, na obecnym poziomie 2 600 zł. Związkowcy domagają się spełnienia obietnic wyborczych z 2019 r. czyli podwyżki płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 do wysokości 3 000 zł. W projekcie ustawy budżetowej rząd zapisał 2 800 zł, a więc ponad kwotę wymaganą przepisami, która oscyluje wokół 2 720 zł. Jak będzie w praktyce - zdecyduje rząd, bo strony dialogu zakończonego w czwartek 13 sierpnia nie doszły do porozumienia.

Płaca minimalna 2021 netto. Ile wyniesie najniższa krajowa w 2021 roku? Są pierwsze propozycje

W dobie epidemii koronawirusa i dynamicznej sytuacji na rynku pracy coraz więcej osób interesuje to, ile wyniesie płaca minimalna w 2021 roku. W sieci można znaleźć już pierwsze informacje na ten temat.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan, w 2021 roku płaca minimalna powinna wynosić 2600 zł, czyli tyle ile w tym roku.