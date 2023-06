Najlepsze sposoby na ślimaki w ogrodzie. Jak walczyć ze ślimakami? Kalendarium ogrodnika na czerwiec

Choć wydaje się, że ślimaki w skorupkach przewyższają liczbą te bez skorupek, to jednak nie robią w ogrodzie nawet części szkód jakich doświadczamy w trakcie inwazji pomrowów.

Ślimaki w skorupkach głównie żywią się bio odpadkami i resztkami zielonych roślin. W zupełności wystarczają im leżące na ziemi resztki roślin. Nawet jeśli wspinają się po kwiatach, czy drzewach gołym okiem widać, że większych szkód nie czynią. Na dodatek te malutkie ślimaki to ulubiony pokarm jeży. Warto więc oszczędzić je na pokarm dla największego przyjaciela ogrodu jakim jest jeż. Lubią je także ptaki.

Wysypując trutki na ślimaki warto zwrócić uwagę co to za preparat, by przy okazji nie zatruć zwierząt, które zjadają ślimaki.