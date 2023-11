Najlepsze MEMY na Wszystkich Świętych. Rewia mody i konkursy na ustawianie zniczy. Oto najlepsze MEMY

Święto Zmarłych - MEMY

Zobacz najlepsze MEMY

Wszystkich Świętych oraz Zaduszki to dni kiedy w Polsce tradycyjnie odwiedzamy groby i upamiętniamy zmarłych. To dni, kiedy tłumy ludzi przybywają na groby, aby wspólnie wspominać tych, którzy odeszli.

Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest w Kościele katolickim od IX wieku. Wyznaczył je na 1 listopada papież Grzegorz IV w 837 roku.

Kościół wspomina w tym dniu nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych.

1 listopada ludzie przychodzą na cmentarze, aby zapalić znicze i pomodlić się za zmarłych - najbliższych i przyjaciół. Jest to też święto obchodzone przez część innych wyznań, a także zwyczaj praktykowany przez osoby bezwyznaniowe i niewierzące, mający być wyrazem pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym.